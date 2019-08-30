"Все идет по плану": в СБУ обнародовали новую информацию по обмену

Обмен пленными между Украиной и Россией не состоится 30 августа.

Процесс обмена осуществляется в плановом режиме, – сказала в комментарии OBOZREVATEL спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В контексте неподтвержденных сообщений о том, что якобы обмен может произойти с минуты на минуту и якобы в киевском аэропорту "Жуляны", она заявила: "Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет".

Олег Сенцов Бизнес.Медиа

Отвечая на вопрос, в чем состоит главное препятствие для обмена, Гитлянская сказала: "Никаких препятствий, все идет планово".

Как писал OBOZREVATEL, сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Из-за этого в аэропорту "Жуляны" (Киев) начался настоящий ажиотаж – туда слетелась пресса. Также стало известно о выезде в Киев родственников пленных. Тем не менее, уже с 10 часов утра 30 августа начали появляться сообщения противоположного смысла. Так, стало известно, что родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева.

Напомним, что в списке должны быть:

Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых

24 украинских моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер. Информация по еще 7 морякам уточняется

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