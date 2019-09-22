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22 сентября • обновлено в 05:18
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"Все грехи на него списывают": генерал КГБ оценил возможность дворцового переворота в России

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Президенту России Владимиру Путину не грозит дворцовый переворот, на данном этапе его правления это абсолютно невозможно.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал генерал КГБ Алексей Кондауров. По его словам, глава РФ является прикрытием для кремлевских чиновников, на которого они списывают все свои действия.

Владимир Путин

Владимир Путин

Радио Свобода

"Зачем тем, кто наверху, этот переворот? Путин для них – гарантия, крыша и прикрытие, все грехи на него списываются. Они как семья, деньги есть, власть есть, за Путиным они, как за каменной стеной, поэтому никакого переворота не будет. Не знаю, что должно произойти, чтобы завтра Путина не стало. Только накопление понимания, что он плохо управляет и страна с ним пропадет. Но этого тоже пока что нет", – заверил Кондауров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель, террорист, который воевал в рядах "ДНР", Захар Прилепин заявил, что настроения в России приближают совершение переворота.

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Персоны
Алексей Кондауров Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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