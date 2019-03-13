|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Все для нее делаю!" Мать девочки-маугли из РФ шокировала признаниями

4.4тЧитать материал на украинском

Мать 5-летней девочки-маугли, найденной в Москве, Ирина Геращенко в суде утверждала, что переживает за свою дочь и намерена за нее бороться.

Видео из зала разместили в сети местные СМИ. Женщину, в частности, спросили, считает ли она себя хорошей мамой.

"Я пять с половиной лет ращу ребенка одна и все для нее делаю. Я буду бороться за свою дочь", – ответила она.

Новости
В Подмосковье нашли еще одну девочку-маугли: что известно

"Все для нее делаю!" Мать девочки-маугли из РФ шокировала признаниями

Mash

При этом Ирина утверждает, что ее ребенок умеет общаться и она не в курсе, что на самом деле произошло тогда в ее квартире.

Мать девочки-маугли

Мать девочки-маугли

Скриншот с видео

Причем, соседи рассказывают, что мама девочки-маугли была активисткой в доме, помогала Совету дома распечатывать документы, ежегодно много лет была Снегурочкой на детских праздниках. Она якобы любила чистоту: часто мыла пол на этаже и около лифта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице специалисты провели обследование одичавшей девочки, которую нашли в заваленной мусором квартире в Москве. 5-летняя Лида находится в состоянии средней тяжести, как оценивают доктора, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
2
Смешно
0
Интересно
9
Печально
7
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения