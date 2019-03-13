"Все для нее делаю!" Мать девочки-маугли из РФ шокировала признаниями

Мать 5-летней девочки-маугли, найденной в Москве, Ирина Геращенко в суде утверждала, что переживает за свою дочь и намерена за нее бороться.
Видео из зала разместили в сети местные СМИ. Женщину, в частности, спросили, считает ли она себя хорошей мамой.
"Я пять с половиной лет ращу ребенка одна и все для нее делаю. Я буду бороться за свою дочь", – ответила она.
Mash
При этом Ирина утверждает, что ее ребенок умеет общаться и она не в курсе, что на самом деле произошло тогда в ее квартире.
Мать девочки-маугли
Скриншот с видео
Причем, соседи рассказывают, что мама девочки-маугли была активисткой в доме, помогала Совету дома распечатывать документы, ежегодно много лет была Снегурочкой на детских праздниках. Она якобы любила чистоту: часто мыла пол на этаже и около лифта.
— Вы считаете, что вы хорошая мать?— НТВ (@ntvru) 12 марта 2019 г.
— Я пять с половиной лет ращу ребенка одна и все для нее делаю. Я буду бороться за свою дочь.
Ирина Гаращенко, мать девочки-маугли, рассказывает в зале суда, как она переживает за своего ребенка pic.twitter.com/GCOiVPCXdS
Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице специалисты провели обследование одичавшей девочки, которую нашли в заваленной мусором квартире в Москве. 5-летняя Лида находится в состоянии средней тяжести, как оценивают доктора, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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