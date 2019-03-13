"Все для нее делаю!" Мать девочки-маугли из РФ шокировала признаниями

Мать 5-летней девочки-маугли, найденной в Москве, Ирина Геращенко в суде утверждала, что переживает за свою дочь и намерена за нее бороться.

Видео из зала разместили в сети местные СМИ. Женщину, в частности, спросили, считает ли она себя хорошей мамой.

"Я пять с половиной лет ращу ребенка одна и все для нее делаю. Я буду бороться за свою дочь", – ответила она.

Mash

При этом Ирина утверждает, что ее ребенок умеет общаться и она не в курсе, что на самом деле произошло тогда в ее квартире.

Мать девочки-маугли Скриншот с видео

Причем, соседи рассказывают, что мама девочки-маугли была активисткой в доме, помогала Совету дома распечатывать документы, ежегодно много лет была Снегурочкой на детских праздниках. Она якобы любила чистоту: часто мыла пол на этаже и около лифта.

— Вы считаете, что вы хорошая мать?

— Я пять с половиной лет ращу ребенка одна и все для нее делаю. Я буду бороться за свою дочь.

Ирина Гаращенко, мать девочки-маугли, рассказывает в зале суда, как она переживает за своего ребенка pic.twitter.com/GCOiVPCXdS — НТВ (@ntvru) 12 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице специалисты провели обследование одичавшей девочки, которую нашли в заваленной мусором квартире в Москве. 5-летняя Лида находится в состоянии средней тяжести, как оценивают доктора, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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