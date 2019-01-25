Россия готовит войну в Афганистане: журналист привел яркие доказательства

Высшее российское руководство готовит новую войну в Афганистане. Туда переводят боевиков из Сирии, якобы сражавшихся там против террористов "Исламского государства"

О войне спецслужбы уже намекнули россиянам недавними терактами по стране, написал в блоге на OBOZREVATEL украинский журналист Александр Демченко.

"Тема борьбы с ИГИЛ на Ближнем Востоке изжила себя. Но так как она довольно прибыльна и добавляет влияния, воевать с ними решили в Афганистане. Они там сейчас как раз базируются. Туда же под видом женщин и детей начали перевозить российских наемников из Сирии", – утверждает журналист.

По его мнению, если связать последние события и теракты в Ингушетии, Магнитогорске и Ханты-Мансийске в одну цепочку, выходит, что главная угроза для россиян теперь выходит из Афганистана.

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"В первых двух случаях теракты якобы готовили боевики ИГИЛ. А в случае с самолетом в Ханты-Мансийске, который типа захватил россиянин и требовал направить его в Афганистан – тоже прозвучал Афганистан. Таким образом началась подготовка россиян к новой войне. Афганистан должен отложиться в их сознании, как угроза", – считает Демченко.

Журналист напомнил, что вскоре в Российской Федерации будут отмечать круглую дату – тридцать лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

Афганистан

"Уже подготовлено постановление, в котором говорится об исторической справедливости российской агрессии в этой стране. Запрещается осуждение самого факта ввода советских войск. И никого не волнуют десятки тысяч убитых, раненых и сотни тысяч искалеченных жизней. Это не останавливает Кремль от подготовки к новым "маленьким победоносным". А разговоры о том, что российский солдат более не ступит на афганскую землю – ложь", – уверен Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажир авиарейса Сургут-Москва днем, 22 января, во время полета потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан.

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