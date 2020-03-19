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19 марта • обновлено в 13:30
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Всадники Апокалипсиса в России: скрывать очевидное становится сложнее

9.2т

Последние две недели ярко выделили основные кризисы, которые охватили Российскую Федерацию, не способную адекватно справляться как с внешними, так и с внутренними вызовами.

По сути, Россия, у которой всегда был серьезный запас прочности за счёт нефтегазового потенциала, даже не смотря на санкции, больно бьющие по экономике и населению, оставалась на плаву за счёт природным богатствам, пользующимся стабильной востребованностью. Однако развязанная с Саудовской Аравией нефтяная война (именно развязанная, ведь её инициатором был глава “Роснефти” Игорь Сечин), привела полному финансово-экономическому коллапсу в стране.

Падение цен на нефть вызвало не только инфляцию, конвульсии бюджета, штопор доходов, но и сокращения спроса на российские энергоносители в целом! И вкупе все эти коллапсирующие факторы отбросили Россию сейчас в далекие 90-е годы прошлого века.

Второй кризис, в котором сейчас оказалась Россия – эпидемиологический. Попытки скрыть истинные масштабы эпидемии приводят к тому, что ситуация лишь ухудшается и с каждым днем скрывать очевидное становится всё сложнее. Россию лихорадит от коронавируса и эта лихорадка может не только больно ударить и по, без того, избитой финансово-экономической ситуации, но и стать катализатором для небывалого социального взрыва. Кто знает, возможно, даже сравнимого с масштабами гражданской войны столетней давности.

И третий кризис – это конституционный. По сути, коронация Путина, это не просто дерзкое и бесцеремонное избиение конституции, но и вызов тем, кто уже давно себя видел на троне, ныне занимаемом несменным пенсионером.

А потому, 2020-й, возможно, станет переломным в истории такого образования как Российская Федерация. Ведь с самого начала её ввели в новую декаду три всадника апокалипсиса: финансовый, эпидемиологический и конституционный кризисы. А сам Путин – четвертый.

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Злой одессит Злой одессит
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Влажные мечты свидом@й дуппы
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Люблю шизойда с утра почитать.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну чего ху.ло с усиленной силой начнет втирать про осажденную крепость и что все хотят что-то украсть у росиюшки как она украла украинский Крым и холопы затянут пояса еще потуже и будут терпеть пока терпилка не сотрется.
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