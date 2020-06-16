Время не ждет.

"Конституционные поправки", всенародное одобрение которых запланировано на 1 июля, окончательно выхолащивают закрепленные в Конституции 1993 года демократические принципы, которые, впрочем, и так уже давно не имеют никакого отношения к российской политической действительности, а служат лишь фиговым листком, стыдливо прикрывающим фашиствующий мачизм путинского режима. Фактически, речь идет о появлении нового основного закона, в полной мере соответствующего выстроенной в России политической системе, и надо признать, что это является закономерным итогом развития нашей страны за последние 20 лет.

Можно смело утверждать, что принимаемый документ навряд ли переживет путинский режим. Очевидно, что его содержание несовместимо даже с осторожными попытками демократизации, поэтому, когда в России начнутся кардинальные политические изменения, путинский конституционный фейк будет выброшен на мусорную свалку истории вместе с остальным политическим наследием кремлевского фюрера. На смену ей должна будет прийти новая, подлинно демократическая, Конституция, закрепляющая гарантии и механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, закладывающая правовой фундамент для формирования реального федерализма и эффективного разделения властей, делающая невозможным очередной авторитарный реванш.

Стоит отметить, что идея создания новой Конституции для постпутинской России появилась не сегодня — она была закреплена в программных документах Объединенного гражданского фронта еще в 2009 году. Причем, это было связано не только с претензиями к содержанию Конституции 1993 года, касающимися, в частности, чрезмерно широких полномочий главы государства. Мы исходили из того, что Конституция — документ не только юридический, но и символический, и именно как символ эта Конституция оказалась опорочена, поскольку была использована правящей чекистской группировкой в качестве прикрытия для построения диктатуры. В глазах значительной части наших сограждан Конституция 1993 года стала неразрывно связана с бесчинствами авторитарного режима, а значит, уже никогда бы не пользовалась их доверием. Принятие новой Конституции мы рассматривали как символический водораздел, отделяющий обновленную и освобожденную Россию от эпохи путинского беспредела. Очевидно, что после вступления в силу путинских "конституционных поправок" эти доводы одиннадцатилетней давности приобретут еще большую силу.

Сейчас невозможно ответить на вопрос о том, когда и по какому сценарию произойдет крах путинского режима. Однако мы должны учесть ошибки 1991 года, когда российское демократическое движение оказалось неготово к произошедшим стремительным изменениям в стране. К моменту наступления "часа Х" нам нужно будет иметь "дорожную карту", позволяющую в течение первых 1,5-2 лет осуществить эффективные и, что самое главное, необратимые демократические реформы. Главным элементом такой "дорожной карты", ее фундаментом, должен стать проект новой Конституции России. Начинать работу над этим проектом оппозиция обязана уже сейчас.

В условиях тотального контроля государства за политической активностью в России, организовать процесс подготовки такого документа внутри страны объективно невозможно. В то же время, находящейся вне кремлевского контроля Форум свободной России является самой подходящей платформой для такой работы. Форум изначально создавался как независимая политическая площадка, на которой представлены самые разные сегменты идеологического спектра. Кроме того, он выступает своеобразным "мостом", соединяющим российских оппозиционных активистов и экспертов с представителями политической эмиграции.

Поэтому, я обращаюсь ко всем оппозиционным политикам и политическим силам с призывом принять участие в совместной работе над проектом новой Конституции России. Первым этапом этой работы должны стать широкие консультации, по итогам которых будет сформирована рабочая группа по разработке проекта новой Конституции, включающая представителей различных оппозиционных сил, а также юристов — специалистов в области конституционного права.

Фундамент будущей свободной России надо закладывать уже сегодня.