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"Вражеские фрукты": в России бульдозером уничтожили "санкционные" яблоки и нектарин

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В российском городе Екатеринбург уничтожили 1 тонну 143 кг запрещенных к ввозу в Федерацию яблок и нектаринов. Продукцию на четырех складах обнаружили на городской плодоовощной базе фсбшники и таможеники в ходе проверки, сообщает Облгазета.ру.

"Яблоки и нектарины неустановленного происхождения, без маркировки и сопроводительных документов изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов", — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

"В Екатеринбурге уничтожают вражеские яблоки и нектарины. После их демонстративно похоронили возле надежды на здравые решения чинуш", — написали авторы телеграм-канала FTP.

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Тема
Санкции против России
Место
РоссияЕкатеринбург
Тег
Новости России
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"А могли бы раздать пенсионерам!"
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Обозные писатели заголовков в своем репертуаре))) дБ Бл..
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