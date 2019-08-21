Врачи заразились радиацией? Появились скандальные подробности о взрыве под Северодвинском

Персоналу Архангельской областной больницы, что в России, запретили разглашать информацию о возможном заражении врачей клиники, которые обследовали пациентов, пострадавших от взрыва ракетного двигателя на военном полигоне под Северодвинском.

Об этом изданию Newsader рассказали в приемной главного врача клиники, пояснив, что указание о засекречивании сведений исходит от руководства больницы.

"У нас поручение главного врача: информации никакой не выдавать", – ответила представитель клиники.

Напомним, что взрыв на полигоне произошел 8 августа. Погибли два человека, еще шесть пострадали. По официальной информации российской стороны взрыв на полигоне произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Согласно данных "Росгидромета", радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз.

Взрыв под Северодвинском ТСН

Через 5 дней после происшествия, 13 августа, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные американских разведслужб, заявил, что взрыв произошел в ходе испытаний новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой SSC-X-9 Skyfall. В России ее называют 9М730 "Буревестник".

11 августа Newsader, со ссылкой на анонимный источник, рассказывал, что работники санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке пострадавших из Северодвинска, не были ознакомлены с опасностью радиационного заражения. Также военные ничего не рассказывали персоналу архангельской больницы.

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"Из-за этого врачи не осуществили противорадиационное обеззараживание, именуемое "дезактивацией", и проводили процедуры без надлежащих средств защиты от облучения. Нейрохирурги, травматологи и реаниматологи областной больницы были вызваны в Федеральную службу безопасности, где их вынудили подписать документ о неразглашении сведений об инциденте. Никто не говорил персоналу, что пациенты радиоактивны", – говорилось в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных о радиационном фоне.

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