Врачи предварительно назвали вещество, отравившее организм Навального

Медики больницы №1 Омска, в которую госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального, пришли к предварительному заключению, что он отравился нейролептиками.

Об этом сообщил Telegram-канал "112". Для начала консилиум специалистов исключил кровоизлияние в мозг, опухоль, а также гематомы вследствие механических травм головы.

Такие выводы сделаны по результатам КТ и МРТ головного мозга.

Врачи также исключили признаки судорожных проявлений, в числе которых эпилепсия. В результате медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня.

Поясняется, что врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.

Медики намерены взять на анализ спинномозговую жидкость. В ней можно будет найти токсины или продукты их разложения.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева рассказала журналистам российского издания Медуза, что у него хорошие анализы крови, но не проводится детоксикационная терапия.

При этом увеличена печень и повышен показатель по одному из печеночных ферментов.

Предварительно Навального отравили нейролептиками (Telegram-канал 112)

На фоне воздействия токсичного вещества у Алексея Навального развился отёк мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

У Алексея Навального развился отёк мозга (Telegram-канал Baza)

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