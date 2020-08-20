Врачи предварительно назвали вещество, отравившее организм Навального
Медики больницы №1 Омска, в которую госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального, пришли к предварительному заключению, что он отравился нейролептиками.
Об этом сообщил Telegram-канал "112". Для начала консилиум специалистов исключил кровоизлияние в мозг, опухоль, а также гематомы вследствие механических травм головы.
Такие выводы сделаны по результатам КТ и МРТ головного мозга.
Врачи также исключили признаки судорожных проявлений, в числе которых эпилепсия. В результате медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня.
Поясняется, что врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.
Медики намерены взять на анализ спинномозговую жидкость. В ней можно будет найти токсины или продукты их разложения.
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева рассказала журналистам российского издания Медуза, что у него хорошие анализы крови, но не проводится детоксикационная терапия.
При этом увеличена печень и повышен показатель по одному из печеночных ферментов.
На фоне воздействия токсичного вещества у Алексея Навального развился отёк мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, добавив токсины в чай. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому.
Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
В сети появилось видео из самолета с вероятно отравленным Навальным.
Стало известно, что перед возможным отравлением за Навальным была установлена слежка.
В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов.