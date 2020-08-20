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Врачи предварительно назвали вещество, отравившее организм Навального

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
3,5 т.
Медики предварительно назвали вещество, которое отравило Навального

Медики предварительно назвали вещество, которое отравило Навального.

Медики больницы №1 Омска, в которую госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального, пришли к предварительному заключению, что он отравился нейролептиками.

Об этом сообщил Telegram-канал "112". Для начала консилиум специалистов исключил кровоизлияние в мозг, опухоль, а также гематомы вследствие механических травм головы.

Такие выводы сделаны по результатам КТ и МРТ головного мозга.

Врачи также исключили признаки судорожных проявлений, в числе которых эпилепсия. В результате медики пришли к выводу, согласно которому утрата сознания, повышенное слюноотделение, необходимость в ИВЛ, а также отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови свидетельствуют о токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня.

Поясняется, что врачи имеют в виду отравление, в результате которого яд нарушает синоптическую передачу нервного импульса. Обычно такой эффект оказывают нейролептики.

Медики намерены взять на анализ спинномозговую жидкость. В ней можно будет найти токсины или продукты их разложения.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева рассказала журналистам российского издания Медуза, что у него хорошие анализы крови, но не проводится детоксикационная терапия.

При этом увеличена печень и повышен показатель по одному из печеночных ферментов.

Предварительно Навального отравили нейролептиками

Предварительно Навального отравили нейролептиками (Telegram-канал 112)

На фоне воздействия токсичного вещества у Алексея Навального развился отёк мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

У Алексея Навального развился отёк мозга

У Алексея Навального развился отёк мозга (Telegram-канал Baza)

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РоссияотравлениеАлексей Навальный
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