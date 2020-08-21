Врачи озвучили предполагаемый диагноз Навального

Основным возможным диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального, который вторые сутки находится в коме, является нарушение обмена веществ.

Об этом 21 августа заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1, куда госпитализировали больного, Александр Мураховский. По его словам, транспортировать его по-прежнему нельзя, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной – это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", – сказал медик.

Он отметил, что следов "опасных веществ" (ооксибутиратов и барбитуратов) в организме Навального исследование не обнаружило, но оно все еще продолжается. При этом химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, подчеркнул врач, оказался образцом промышленной химии.

"Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это – обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Химкомпонент найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", – рассказал Мураховский.

Напомним, что соратник Навального, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов заявил, что в организме политика обнаружили смертельный яд.

Тогда как замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко опроверг версию с отравлением политика и сказал, что в организме блогера не было найдено яда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный по состоянию на утро 21 августа находится в тяжелом состоянии в коме и подключен к аппарату ИВЛ. У него подозрение на токсическое отравление.

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