Впервые за 40 лет: с Азовским морем случилась катастрофа. Пугающее видео

В Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню.

Об этом сообщает Life. Произошло это из-за сильнейших ветров. В результате береговая линия отодвинулась вглубь на несколько километров. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

По словам ученых, беду сотворили так называемые нагонные ветра. Из-за них вода колеблется у берегов. В этом году явление побило все рекорды. В последний раз такое явление встречалось около 40 лет назад.

Подобную аномалию заметили жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Кроме того, в Ростовской области обмелела река Дон, а песчаная буря засыпала Таганрог на четыре метра.

"Уровень воды резко уменьшается из-за действия ветра. Происходит так называемый сгон воды. Когда вода ветром сдувается, на некоторое время и уровень воды понижается. Это не какое-то необычное событие [...] В этом ничего особенного нет, есть мониторинг, есть наблюдения, которым уже несколько десятков лет, они показывают, с какой частотой может случиться нагон или сгон", – сообщил гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов, передает BFM.ru.

В то же время в Таганроге из-за сильных ветров и отлива начались проблемы с водоснабжением. Они продолжаются уже несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.

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