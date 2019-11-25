Главная Новости
25 ноября • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Впервые за 40 лет: с Азовским морем случилась катастрофа. Пугающее видео

10т
Читать материал на украинском

В Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню.

Об этом сообщает Life. Произошло это из-за сильнейших ветров. В результате береговая линия отодвинулась вглубь на несколько километров. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
В 157 раз выше нормы: в Черном море забили тревогу после крушения танкера

По словам ученых, беду сотворили так называемые нагонные ветра. Из-за них вода колеблется у берегов. В этом году явление побило все рекорды. В последний раз такое явление встречалось около 40 лет назад.

Подобную аномалию заметили жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Кроме того, в Ростовской области обмелела река Дон, а песчаная буря засыпала Таганрог на четыре метра.

"Уровень воды резко уменьшается из-за действия ветра. Происходит так называемый сгон воды. Когда вода ветром сдувается, на некоторое время и уровень воды понижается. Это не какое-то необычное событие [...] В этом ничего особенного нет, есть мониторинг, есть наблюдения, которым уже несколько десятков лет, они показывают, с какой частотой может случиться нагон или сгон", – сообщил гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов, передает BFM.ru.

В то же время в Таганроге из-за сильных ветров и отлива начались проблемы с водоснабжением. Они продолжаются уже несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Место
Россия
Тег
Азовское море
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
26
6
Смешно
17
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"песчаная буря засыпала Таганрог на четыре метра", ага, в дома теперь входят в окна второго этажа!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свидомиты немного поананируют от радости. А ведь можно по-человечески понять бедных..других радостей кроме как проблемы у москалей, и не осталось у "украинствующих" СУГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Франко Иван
Франко Иван
Крымская карма.... :о)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги