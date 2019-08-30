Впала в кому в бассейне: в Турции произошла очередная трагедия с россиянами

Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому.

Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, сообщает "РЕН ТВ"

По данным телеканала, мать пострадавшей не сразу поняла, что случилось. Однако вскоре студентку вытащили из воды без сознания.

Отмечается, что девушку уже привезли из Турции в Россию, сейчас она находится в реанимации в состоянии комы.

Другие подробности пока не известны.

Девушку забрали в больницу Global Look Press

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции загадочно погибла 16-летняя российская модель. Ее привезли в Россию без внутренних органов, однако медики версию об их намеренном изъятии опровергли.

Кроме того, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Девочка находилась в комме, но затем умерла в больнице.

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