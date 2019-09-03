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3 сентября • обновлено в 13:16
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Впала в кому на курорте в Турции: история с россиянкой закончилась трагически

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19-летняя студентка из Москвы, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.

Россиянка скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября, сообщает "Московский комсомолец".

"В последние дни ее состояние оценивалось как критическое", - говорится в сообщении.

Машина скорой помощи

Машина скорой помощи

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Девушка проводила каникулы в Анталье, она начала захлебываться, когда плавала в бассейне с маской. Ей на помощь бросились отдыхающие, однако, когда им удалось вытащить ее из бассейна, россиянка уже успела наглотаться воды. В результате девушка впала в кому.

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На протяжении восьми дней москвичка находилась в больнице в Турции, после чего врачи дали разрешение на ее транспортировку домой. 30 августа ее перевезли в московскую больницу. В аквапарке Sealanya Seа Park, где произошел несчастный случай, заверили, что у них не сохранилось ни одной записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции загадочно погибла 16-летняя российская модель. Ее привезли в Россию без внутренних органов, однако медики версию об их намеренном изъятии опровергли.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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