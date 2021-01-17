Возвращение Навального: в аэропорт Москвы пригнали автозаки, людей задерживают

В воскресенье, 17 января, около 17:00 в Москву из Германии должен вернуться оппозиционер Алексей Навальный. К его прибытию в аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили забор.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, в социальных сетях размещена информация с призывом к участию в "публичном мероприятии" в аэропорту Внуково, которое не согласовано в установленном законом порядке.

Прокуратура уже направила предостережения 15 людям, которые призывали встречать Навального.

В частности, в Москве полицейские пришли домой к муниципальному депутату Константину Янкаускасу и координатору штаба Навального Олегу Степанову для вручения предостережений. О визите полицейских также сообщили муниципальные депутаты Юлия Галямина и Сергей Власов.

В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Ее и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву.

"Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин", – отметила Фатьянова.

По данным "Фонтанки", силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости.

"Нам не нужны сакральные жертвы", – заявил один из источников издания.

В аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа Instagram @tv_batalova

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