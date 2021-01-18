Ребята! Да неужели вы думаете, что кремлевские не предполагали бурную реакцию международного сообщества на арест Навального?

Хватит уже, а? Наплевать им на эту реакцию. Все. Примите эту новую реальность.

Был такой образ "... а на завтра мы проснулись в новой стране". Так вот, зарубите себе на носу: 17 января 2021 года вы ложитесь спать в новой стране.

И это не шутка. Это - горе. И это - правда. Все маски сорваны. Больше никакой игры в слова. Только полицейский сапог. Только зуботычина. Только беспредел.

Как любят тут писать: запомните этот пост. И перечитывайте почаще. Приведу лишь одну цитату, на мой взгляд, очень сейчас уместную:

"…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас".

Владимир Ильич Ленин.