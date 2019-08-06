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"Вова, сыграй в ящик": Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

1.3т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.

Там он навестил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области, где он и познакомился с ним.

Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.

"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?" – поприветствовал Владимир Путин ребенка, спросив об отдыхе в санатории.

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

Кадр из видео

Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял разукрашенный тигренок.

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После общения с ребенком, глава РФ погладил его по спине и по голове.

Видео с инцидентом разместил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Интернет-пользователи обвинили Путина в самопиаре и посчитали странными прикосновения к ребенку.

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похлопал девочку по попе. Момент попал на видео.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Сочи
Тег
скандалы
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