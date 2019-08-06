"Вова, сыграй в ящик": Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

Президент РФ Владимир Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.
Там он навестил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области, где он и познакомился с ним.
Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.
"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?" – поприветствовал Владимир Путин ребенка, спросив об отдыхе в санатории.
Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть
Кадр из видео
Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял разукрашенный тигренок.
После общения с ребенком, глава РФ погладил его по спине и по голове.
Видео с инцидентом разместил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
"Матвей Николаевич, привет! - А я для вас подарок сделал, только пусть сначала высохнет": Путин пообщался с мальчиком, с которым познакомился в Тулуне pic.twitter.com/kdsEIxiJ50— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019
Интернет-пользователи обвинили Путина в самопиаре и посчитали странными прикосновения к ребенку.
Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть
twitter.com/dimsmirnov175
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похлопал девочку по попе. Момент попал на видео.
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