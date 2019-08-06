"Вова, сыграй в ящик": Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть

Президент РФ Владимир Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.

Там он навестил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области, где он и познакомился с ним.

Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.

"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?" – поприветствовал Владимир Путин ребенка, спросив об отдыхе в санатории.

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть Кадр из видео

Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял разукрашенный тигренок.

После общения с ребенком, глава РФ погладил его по спине и по голове.

Видео с инцидентом разместил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

"Матвей Николаевич, привет! - А я для вас подарок сделал, только пусть сначала высохнет": Путин пообщался с мальчиком, с которым познакомился в Тулуне pic.twitter.com/kdsEIxiJ50 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019

Интернет-пользователи обвинили Путина в самопиаре и посчитали странными прикосновения к ребенку.

Путин потрогал очередного мальчика и взбесил сеть twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похлопал девочку по попе. Момент попал на видео.

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