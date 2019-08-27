"Вова начал продавать!" Путин пытался "впарить" Эрдогану лимузин

Президент России Владимир Путин показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта "Кортеж".

Об этом в своем Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, отметив, что лидеры двух стран посетили Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

"Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать", — написал он.

Путин и Эрдоган скриншот видео

Путин показал Эрдогану "Аурус": Президенту Турции назвали цену лимузина - 18 млн рублей, он обещал подумать pic.twitter.com/y7YWNozaUa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Пользователи в сети отреагировали на предложение Путина с сарказмом.

"Эрдоган лучше купит оригинал под названием Ролс Ройс, чем жалкую подделку", "И почему на это смотреть смешно и грустно одновременно", "Вова начал продавать кремлевское имущество, на очереди именные колокола, будет впендюривать их вождю Зимбабве, чтобы тот сгукивал перезвоном на обед своих людоедов", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

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