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"Вова начал продавать!" Путин пытался "впарить" Эрдогану лимузин

1.4т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта "Кортеж".

Об этом в своем Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, отметив, что лидеры двух стран посетили Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

"Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать", — написал он.

Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган

скриншот видео

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Пользователи в сети отреагировали на предложение Путина с сарказмом.

"Эрдоган лучше купит оригинал под названием Ролс Ройс, чем жалкую подделку", "И почему на это смотреть смешно и грустно одновременно", "Вова начал продавать кремлевское имущество, на очереди именные колокола, будет впендюривать их вождю Зимбабве, чтобы тот сгукивал перезвоном на обед своих людоедов", - прокомментировали они.

"Вова начал продавать!" Путин пытался "впарить" Эрдогану лимузин
"Вова начал продавать!" Путин пытался "впарить" Эрдогану лимузин

Как сообщал OBOZREVATEL, Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

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Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вовочка підбирає собі амплуа мерчендайзера? и "жнец" и "кузнец" и вообще "молодец" ну полный пипец!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Кроме списанных Богданов с кразами чем может похвалится свидомый автопром со времён СССР?
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