ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Воткнул в пол: в России чиновник жестко разобрался с пропагандистом. Видео

890Читать материал на украинском

В России глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился на пропагандиста канала "Россия 24".

Видеозапись опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter, возмутившись тем, что к его коллеге применили силу.

На кадрах видно, как Зайцев после требований покинуть его рабочий кабинет набросился на парня с микрофоном, жестко бросив его на пол.

Новости
"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

Инцидент, по словам Смирнова, произошел после того, как журналист спросил "почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вызвали на дуэль пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, пригрозив ему "надавать по щам".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения