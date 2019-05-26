Воткнул в пол: в России чиновник жестко разобрался с пропагандистом. Видео

В России глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился на пропагандиста канала "Россия 24".

Видеозапись опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter, возмутившись тем, что к его коллеге применили силу.

На кадрах видно, как Зайцев после требований покинуть его рабочий кабинет набросился на парня с микрофоном, жестко бросив его на пол.

Инцидент, по словам Смирнова, произошел после того, как журналист спросил "почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?"

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста "Россия 24" в рабочем кабинете за вопрос "почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?": Сразу видно переживает за людей всей душой pic.twitter.com/cvfQOktcIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вызвали на дуэль пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, пригрозив ему "надавать по щам".

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