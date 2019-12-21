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22 декабря • обновлено в 00:30
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"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется

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В Новосибирске возле Оперного театра открыли каток, который стал поводом для насмешек в сети.

Новость буквально "взорвала" пользователей сети, и все из-за того, как выглядит каток сверху. Юзеры отметили, что он похож на мужской половой орган.

В связи с этим многие предположили, что каток получился, мягко говоря, плохой. Некоторые же увидели в этом намек на отношение власти к россиянам.

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"В Новосибирске открыли городской каток имени Путина", "Совсем не похожий на что-то там. Сибирцам предложили покататься на?" "Вот вам большой и толстый, катайтесь", "Х**вый каток", – смеются в сети.

Каток в Новосибирске

Каток в Новосибирске

tjournal.ru

Каток в Новосибирске

Каток в Новосибирске

Mash

Каток в Новосибирске

Каток в Новосибирске

Mash

Каток в Новосибирске

Каток в Новосибирске

Mash

Каток в Новосибирске

Каток в Новосибирске

Mash

"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется
"Вот вам большой и толстый!" В России открыли каток "имени Путина": сеть смеется

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве под Офисом президента также начали устанавливать каток. Это произошло вскоре после того, как там прошли масштабные протесты.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Новосибирск
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как там было про меру испорченности? Я лично вижу красивые фото
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