"Вот эта тварь!" В сети появилось видео издевательств убитого Хачатуряна над дочерьми. 18+

В сети появилось короткое видео, доказывающее, что убитый дочерьми Михаил Хачатурян издевался над ними.

Соответствующий ролик был снят самим отцом-тираном и попал в редакцию "Комсомольской правды".

Как выяснилось, Хачатурян свои издевательства часто снимал на видео. На кадрах опубликованого ролика видно, что он орет на детей за то, что они съели слишком много конфет. Ангелина, Кристина и Мария молча стояли и плакали, боясь повернуться к отцу. Тут же в один момент Михаил со всей силы пнул младшую дочь. Дальше видео оборвалось.

Михаил Хачатурян "Комсомольская правда"

Как рассказал изданию адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер, при таком обращении и общей обстановке в доме, неудивительно, что у девушек были установлены психические расстройства.

"Сейчас мы знакомимся с делом и могу сказать, что имеющимися материалами, в том числе этим видео, подтверждаются слова девочек о постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца", – сказал он.

"Это видео – еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян. Всего нескольких секунд достаточно, чтобы увидеть обстановку, в которой жили девочки. Видео легко сопоставляется с опубликованной перепиской между Михаилом и дочками. Выводы вы можете сделать сами", – прокомментировал адвокат.

Кристина Хачатурян "Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 июля 2018 года в Москве три сестры, 17, 18 и 19 лет, Кристина, Ангелина и Мария нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

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