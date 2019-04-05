"Вот бы Путина проверить!" Россиян поразил поступок Зеленского и Порошенко

После того, как кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы в прямом эфире, россияне захотели того же от руководителей своей страны.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео, на котором глава государства сдает кровь. Под постом россияне писали, что главе Кремля Владимиру Путину тоже нужно пройти такую экспертизу.

"Поработайте кулаком": Кандидат в президенты Украины сдает анализы в прямом эфире, теперь вы видели все", – написал Смирнов.

При этом в комментариях писали, что Путину необходимо пройти психиатрическую экспертизу.

"Неплохо бы и наших уродов, пишущих законы, проверить", "Нашей власти также не помешало бы пройти процедуры", "Наши воры-упыри такого не сделают никогда. Так что смотрите, как происходят выборы в свободных странах, как нужно уважать народ и процедуры закона", "России до Украины, как до Китая ползком", "Мы не видели Путина на дебатах", "Хутину давно пора назначить психиатрическую экспертизу в прямом эфире, не сомневаюсь, вы будете поражены результатом, тут и экспертиза не нужна и так понятно, что идиот", "‏Лучше анализ ДНК у всех версий Путина, чтобы россияне могли себе выбрать самого лучшего", "Ну так и должно быть в демократической стране. Россиянам не понять, ведь у них же не президент - наемный менеджер, а царь и бог", "Вот бы нашего проверить", – отмечали пользователи в сети.

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"Поработайте кулаком": Кандидат в президенты Украины сдает анализы в прямом эфире, теперь вы видели все pic.twitter.com/ONTzbkVypR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля лидеры президентской гонки-2019 в Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли медицинскую экспертизу.

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