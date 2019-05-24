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Восстание против церкви в России: в РПЦ заговорили о б*ндеровцах

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил об использовании "титушек" во время протестов против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

В ответ на это скандальный священник РПЦ, протоирей Всеволод Чаплин, в своем телеграмм-канале подверг сомнению "бандеровский термин".

"Доколе хамство и клевета "либералов" будут оставаться безнаказанными? Вот Гозман говорит про защитников храма в Екатеринбурге: "Я хочу напомнить, что в первый день противостояния людей, которые вышли за сквер,

против храма, избивали те, кого у нас братский народ украинский называет "титушками". Организованная спортивная группировка. В общем,бандиты". До сих пор не слышал и не видел ни одного доказательства

того, что эти люди кого-то "избивали". Ну а бандитизм – уголовное преступление. Что, все эти люди – или хотя бы некоторые - осуждены за него? Про заимствование у бандеровцев термина "титушки" уж и говорить не надо", - написал он.

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Протесты в Екатеринбурге

Протесты в Екатеринбурге

ВВС

При этом он отметил, что в "православном рунете" появился термин "полный сквердловск".

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты охватили Екатеринбург еще в понедельник, 13 мая. Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако они не принесли результата.

Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард. Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году. Многих протестующих задержали.

В конце концов власти Свердловской области Российской Федерации решили отказаться от строительства храма в сквере Екатеринбурга.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияЕкатеринбург
Тег
РПЦ
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бандеровцы российские... Во поржал!!!
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