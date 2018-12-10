''Вороненков избил Максакову'': мать экс-депутата Госдумы сделала громкое признание

Мать убитого экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Людмила заявила, что вдова политика и оперная певица Мария Максакова украла у него 10 миллионов долларов.

Как передает "Стархит", мать беглого депутата также заявила, что младший сын Марии Максаковой может быть не ее внуком.

"У меня действительно есть сомнения по поводу того, что внук Ванечка является сыном Дениса. Понимаете, когда они только поженились, Мария якобы была беременна двойней. Однажды она пришла к Денису и попросила у него десять миллионов долларов. Якобы за эти деньги она сможет решить какие-то его проблемы. Он ей доверял, поэтому и деньги дал", — заявила мать Вороненкова.

Мария Максакова и Денис Вороненков Социальные сети

По ее словам, "Маша украла деньги, а после выяснилось, что она вовсе не беременна".

"Вроде как специально имитировала беременность. Сын пришел в ярость, когда узнал о двойном обмане и избил ее. Ударил, да, было такое", — утверждает она.

Мария Максакова и Денис Вороненков Социальные сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максакова в эфире российского телевидения назвала имя убийцы Вороненкова.

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