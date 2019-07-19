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"Вопрос закрыт!" В России сделали резкое заявление по Крыму

7.1т Читать материал на украинском

В "нормандском формате" между сторонами не будет обсуждаться вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма.

Об этом в "РИА Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.

"В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", – подчеркнул российский дипломат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры "нормандской четверки" относительно восстановления мира на Донбассе.

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Ранее на встрече советников лидеров "нормандской четверки" была достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

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Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Валевич Борис
Валевич Борис
а ведь придется и Крым отдать и заплатить компенсацию, как бы Карасик не упирался!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Валевич Борис, Крым ты уже пять лет назад отдал, дурко. А компенсацию, так и быть, можешь не платить.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Валевич Борис, завязывайте вы с травой - у вас и так уже видения начались
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
прошло 5 лет, а до свидомитов все еще не дошло что крымчане выбрали Россию. Это прямой показатель их умственных способностей или даже неспособностей.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Абсолютно правильное и логичное заявление.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Крымчанин Юрий, ...для диких абизян.
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