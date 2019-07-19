"Вопрос закрыт!" В России сделали резкое заявление по Крыму

В "нормандском формате" между сторонами не будет обсуждаться вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма.

Об этом в "РИА Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, повестка дня переговоров в целом четко определена.

"В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", – подчеркнул российский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры "нормандской четверки" относительно восстановления мира на Донбассе.

Оккупированный Крым

Ранее на встрече советников лидеров "нормандской четверки" была достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

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