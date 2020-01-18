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18 января • обновлено в 15:23
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Володьку на царство должен позвать народ

1.2т

После известного "конституционного" выступления Путина осталось ощущение недосказанности. Все теряются в догадках, как он "тушкой или чучелом" хочет остаться во власти после 2024 года. Однако гадать по словесным испражнениям Путина еще глупее, чем по экскрементам летучей мыши. То, что он говорил - всего лишь болтовня для отвода глаз. Все самое главное только начинается.

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Дело вот в чем. Не царское это дело самому себе продлевать срок прибывания у власти. Володьку на царство должен позвать народ. И он есть у царя - профессиональный "народ", специально обученный и всегда готовый на любую подлость. Это разного рода клоуны, играющие роль общественников, казаков, депутатов, ветеранов, писателей и т.п. Из них и сформировали "Рабочую группу по внесению поправок в конституцию". Именно эти клоуны должны выступить с инициативой превращения Путина в пожизненного верховного правителя (как это юридически будет оформлено - не суть важно).

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Роднина ударит по столу ржавым коньком, Исинбаева станцует голой у своего шеста, националист Прилепин пырнет ненавистного "кавказца" Бокерию трудовым пером, а тот в ответ вонзит в "великого русского писателя" дантесовский скальпель. Мацуев сыграет Свадебный марш, а потом все дружно закричат: "Батюшка царь, правь и володей нами вечно! Вот тебе для этого новые конституционные цацки!".

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Тема
Выборы в России
Персоны
Захар Прилепин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Питон Каа
Питон Каа
А Эйдман навсегда останется неудачником, и что?
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