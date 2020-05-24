Володин заявил об "атаках" США на Путина: "Хотят разрушить Россию!"

США якобы пытаются дискредитировать Россию и ее президента Владимира Путина, чтобы сделать страну "как можно слабее, а затем расчленить".

Такое заявление 24 мая сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Владимир Путин РБК

По мнению Володина, Соединенные Штаты "атакуют" Россию, в частности, дезинформацией о коронавирусе.

"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их...

США не нужна сильная Россия. Их цель – сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить. Такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан", – сказал Володин.

Он также утверждает, что на Россию совершается "беспрецедентное давление" и вмешательство во внутренние дела государства. Это якобы вызвано "пошатнувшимся положением" США в мире.

"В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия", – заявил спикер.

"Чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли – как в отношении Китая, так и в отношении России", – добавил он. По словам Володина, атаки Америка специально нацеливает в первую очередь по Путину.

"Наше преимущество – это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать", – утверждает политик.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин duma.gov.ru

Как писал OBOZREVATEL, британский историк Майкл Берли считает, что 2020 год должен был стать "вершиной политической карьеры" для президента России Владимира Путина, если бы этому не помешала пандемия COVID-19.