Реальность № 1:

Евро за 92 рубля (рост с 2000 года в 3,4 раза).

Доллар 79 рублей (рост с 2000 года почти в 3 раза). Число вновь заболевших за сутки – 8135.

Вокруг России – войны: на западе Лукашенко воюет со своим народом, путинские бандиты воюют против Украины, на юге Азербайджан, который вооружает Россия, воюет против Армении, которую вооружает Россия, на востоке бунтует Хабаровск.

На дипломатическом фронте: Меркель навещает Навального в клинике, а Макрон после беседы с Путиным сообщает, что "нельзя лгать президенту Франции как какому-то русскому крестьянину".

Реальность № 2:

Путин интересуется на встрече с ядерщиками, "нельзя ли вооружить нейтрино".

Специалисты по когнитивной этологии выяснили, что многие животные, такие как обезьяны, дельфины, собаки, вороны и ряд других вполне способны понимать человеческую речь и были бы готовы вести с людьми нормальные разговоры, но полноценной вербальной коммуникации препятствуют анатомические особенности гортани. У Путина с гортанью, вроде бы все в порядке, но полноценная вербальная коммуникация с ним у нормальных людей оказывается невозможной. Почему?

Проверочный вопрос: вы хотели бы вооружить нейтрино, а также прочие лептоны и всякие бозоныс кварками?

Могу предположить, что в реальности № 2, где обитает Путин, любой невооруженный объект лишен смысла и не имеет права на существование, будь то человек или элементарная частица. Фрау Меркель права: он живет в другой реальности, куда нормальным людям попасть невозможно. Да, честно говоря, и не хочется…