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1 февраля • обновлено в 15:27
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Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наук Все статьи автора

Войны не будет, взят курс на полную диктатуру

1.1т

Многие спрашивают меня, не планирует ли Кремль новые военные авантюры в Украине, Беларуси или еще где-то. Некоторые политологи, особенно мой коллега Валерий Дмитриевич Соловей много говорят об этом.

Безусловно, я не обладаю никакой информацией из-за стен Кремля. Но весь ход сегодняшнего политического процесса позволяет мне с большой долей уверенности сказать: новой войны Кремль не готовит. Она ему совершенно не нужна, особенно после проигранной войны с Украиной и полной неудачи в уламывании Лукашенко объединить Белоруссию с Россией.

Власть взяла курс на полную диктатуру ВЧК-ФСБ внутри страны. Для этого разрушается наша Конституция. Но, чтобы подавленное страхами общество было покорно этой диктатуре, жестокой и даже кровавой, распускаются военные слухи. Помните, в 1999 году перед транзитом власти началась военная кампания в Дагестане и взрывались дома в Москве и Волгодонске. Вот то же самое происходит на свой манер и сейчас.

А объективно Россия слаба, против НАТО она не пойдет, любая новая агрессия вызовет полное обрушение тех зыбких конструкций отношений с развитым миром, которые с трудом выстраивает ныне Кремль и которые ему крайне нужны, намного более нужны чем какие-то сомнительные территориальные приращения. Кремлю необходимо снятие санкций, кредитные заимствования, новые технологии. Любая агрессия ставит на всем этом крест.

Новости
"Путин очень торопится, в 2020-м он хочет решить проблему Украины" – политолог Соловей

Приглашение, зазывание в Москву на день победы мировых лидеров должно помочь легитимации новой жестокой российской диктатуры - Путин покрасуется рядом с Трапом и Макроном, а может быть договорится о смягчении санкций.

А вот транзит власти в руки руководителей КГБ - это то, ради чего предпринимаются все нынешние усилия власти, все пугания войной.

Так что, дорогие друзья, от подавленности и страха перед неизвестностью нам надо вернуться к гражданскому мужеству и трезвости. И в меру наших возможностей противостоя наступающей тирании, не поддаваться её обольщениям.

Конституция должна оставаться незыблемой, выборам должна быть возвращена прозрачность и честность, политические узники - отпущены на свободу, а диалог с миром должен вести не диктатор, а демократически избранная новая российская власть. Только так мы восстановим достоинство нашей страны, ныне попранное Кремлем.

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Автор
Андрей Зубов Андрей Зубов
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей
Место
Россия
Теги
война Новости России
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Mega Death
Mega Death
Пусть автор расскажет зачем Кремлю кредитные заимствования, как он утверждает?))
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