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29 ноября • обновлено в 10:43
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Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

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Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий, которые прошли на Донбассе 28 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • неподалеку Новолуганского и Шумов – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Троицкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Березового – из стрелкового оружия;

  • возле Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов

  • в районе Марьинки – из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного, что на Приазовье – со станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили секретные документы "ДНР". В них говорится о составе войск противника и их дислокации.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Выстояли! "..за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции Ивана Филипоненко:...За прошедшие сутки обстрелов территории рес-к со стороны вооружённых сил Украины не зафиксировано." Не стреляли - вот и выстояли!
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Заголовок выглядит примерно так: "США выстояли в схватке с Люксембургом."
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжают эскалацию гражданской во.й.ны в Донбассе.
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