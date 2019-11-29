Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий, которые прошли на Донбассе 28 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
неподалеку Новолуганского и Шумов – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Троицкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Березового – из стрелкового оружия;
возле Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов
в районе Марьинки – из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного, что на Приазовье – со станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили секретные документы "ДНР". В них говорится о составе войск противника и их дислокации.
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