Война за независимость Украины: ВСУ выстояли в схватке с "Л/ДНР"

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий, которые прошли на Донбассе 28 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

неподалеку Новолуганского и Шумов – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Троицкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Березового – из стрелкового оружия;

возле Красногоровки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов

в районе Марьинки – из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного, что на Приазовье – со станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили секретные документы "ДНР". В них говорится о составе войск противника и их дислокации.

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