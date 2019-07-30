"Война в самом разгаре": в сеть слили подробности конфликта между Медведчуком и Сурковым

Между украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и бывшим куратором по Донбассу Владиславом Сурковым усиливается борьба за влияние в Кремле по вопросу "Л/ДНР".

Об этом с ссылкой на свои источники пишет российский телеграм-канал Легитимный. По их словам, война между ними сейчас в самом разгаре. Медведчук занял всю пророссийскую тему внутри Украины, а Сурков – прямые контакты с ее руководством через олигархов и международную повестку.

"Время работает на Медведчука и против Суркова, которому крайне необходим результат до Нового года. Медведчук будет удерживать внутреннюю пророссийскую тему в Украине за собой и будет дальше всячески мешать Суркову получить быстрый успех в реализации Минских соглашений, создавая запасной план-концепцию по решению конфликта", – предположили в Легитимном.

Виктор Медведчук и Владислав Сурков Гордон

По их словам, "Л/ДНР" оказались между "молотом и наковальней", когда Сурков говорит делать одно, а Медведчук через свои связи настаивает на другом.

"Война между ними в самом разгаре. Медведчук продолжает говорить о своей огромной роли в налаживании контактов между Украиной и "Л/ДНР", а также своей эффективности в обмене пленными. Хотя новая власть Украины, по просьбе Суркова, постоянно отправляет месседжи в Кремль, что Медведчука не будет в переговорном процессе на государственном уровне", – уточнили там.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Зеленского предупредили о плане Кремля. По словам аналитиков, он будет связан с сопротивлением Виктора Медведчука.

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