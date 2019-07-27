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Война против Украины не прекратится – бывший советник Путина

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Российский президент Владимир Путин не собирается прекращать войну в Украине и возвращать ей границу оккупированного Донбасса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал его бывший помощник и экономист Андрей Илларионов. По его мнению, конфликт с Украиной выгоден Кремлю для укрепления власти внутри государства и контроля над олигархами и их капиталами.

"Путин не собирается прекращать войну в Украине по нескольким причинам. Россиянам он рассказывает, будто бы они невинные овечки, которых наказали ни за что, а Запад сделал много ошибок. И пока он их не исправит, невиновная Россия ничего делать не будет. Вот российская делегация вернулась в ПАСЕ, несмотря на то, что Кремль продолжает вести агрессию против Украины, а Крым по-прежнему ей не возвращен", – считает он.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

ИноСМИ

По словам Илларионова, история с возвратом России в ПАСЕ позволяет Путину заявить, что "Европа начинает исправлять свои ошибки. Значит, санкции тоже скоро отменят, просто нужно еще немного подождать. Зато мы в ответ менять ничего не будем".

"С другой стороны наличие дипломатической полуизоляции позволяет ему поддерживать жесткую дисциплину в российской системе власти. Несколько миллионов человек, работающих в госаппарате и служащих в силовых структурах, не могут выехать за границу. Для Путина это огромный инструмент контроля над ними", – уверен Илларионов.

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По его мнению, западные санкции, которые ввели как ответ на агрессию России в Украине, вынудили многих крупных бизнесменов принять принципиальные решения для себя – либо выводить средства за пределы России и перебазироваться на Запад. Или же выводить средства из Запада и возвращаться в Россию.

"Те, кто был вынужден перебраться назад, стали более зависимыми от Путина. Западные санкции не превратили их в антипутинских революционеров. А даже укрепили путинский режим, дав ему покорность и поддержку со стороны части крупных бизнесменов", – подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции против России продлили. Ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США — за вмешательство России в американские выборы.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Санкции против России
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Россия Россия - страна-агрессор ПАСЕ Новости России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Непросто выиграть войну, закончить лютый бой - особенно когда его ведёшь с самим собой…
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Незнаю,чем война выгодна России,а вот Украине она выгодна. Под войну можно брать кредиты и всякие помощи,списывать на неё все промахи и потерянные деньги,на ней пасутся всякие Турчиновы и иже с ним,военный бюджет можно попилить,она отвлекает от реальности и многим даёт работу.
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