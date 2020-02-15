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15 февраля • обновлено в 12:30
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Афганская война повторяется снова и снова

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31 год назад, 15 февраля 1989-го, советские войска покинули Афганистан. А последним погибшим солдатом той бессмысленной войны 7-го февраля 1989-го, стал сапер 2-го батальона 345-го парашютно-десантного полка Игорь Ляхович, родом из Донецка - Ростовской области, это город на самой границе с Украиной. Свидетелем его гибели был и начальник связи 2-го батальона 345-го полка Анатолий Родионов, который выходил в этой же самой колонне. Через 25 лет, в 2014-м российские наемники захватили украинский Донецк, а Родионов бросил свой адвокатский офис, выехал в Красноармейск, стал волонтером на самых первых блок-постах украинской армии в Донецкой области, а вскоре вступил добровольцем в ВСУ и стал командиром батальона.

Вот как описал гибель Ляховича журналист Артем Боровик:

"Солдаты курили, отогревая теплым дымом сигарет посиневшие губы и пальцы.

– Хорошо… – сказал Сапер Ланшенкову, глубоко затянувшись.

Хотел добавить что-то еще, но струя пулеметного огня секанула поперек дороги. Трассеры красным пунктиром прошили тьму.

Ланшенков услышал, как Сапер прохрипел ему что-то на ухо и несколько раз судорожно всосал ртом воздух.

– Что? – переспросил Ланшенков. – Что???

Сапер сидел в прежнем положении, лишь голову запрокинул назад – глядел в небо.

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– Сапер! Ты как?! – крикнул Ланшенков.

Тот молчал.

К 427-му подбежал ротный. Тряхнув Сапера за плечи, заорал водителю:

– Включайте фары! Куда его зацепило?

Сапера аккуратно спустили с брони, положили на дорогу в желтый круг электрического света. Красная змейка крови заскользила по льду к обочине.

– Шея… – сказал, вставая с колен, ротный. – Навылет.

Пуля вышла из затылка…

– Закройте ему глаза и накройте лицо, – сказал кто-то.

Сапера завернули в одеяло, подложив под него носилки.

Через пять минут одеяло припорошил снег.

Вокруг БМП с телом Сапера кольцом стояли солдаты.

Курили.

В глазах одного застыл вопрос; "Сапер, почему – тебя?"

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В глазах другого: "Прощай".

В глазах третьего: "Лучше – тебя, чем меня".

В глазах четвертого: "Если не повезет, скоро встретимся".

В глазах пятого: "Б…"

В глазах ротного – слезы.

Никто из них не хотел стать ПОСЛЕДНИМ СОВЕТСКИМ СОЛДАТОМ, УБИТЫМ В АФГАНИСТАНЕ.

Сапер взял это на себя и тем самым спас несколько десятков тысяч людей, которые в тот момент все еще оставались на земле Афганистана.

А заодно поставил точку на этой войне".

Вспоминает Анатолий Родионов: "Звичайно, я одразу згадав Афган у 14-му, та сама війна, все приблизно як тоді й було. От тільки зараз я був на іншій стороні. Памятаю як загинув сержант Ляхович - через те, що нас обстріляли афганські війська з блок-посту, який ми їм передали. З Афгана наш полк вивели на війну між Азербайджаном та Арменією. Потім перекинули на війну в Абхазію. Звідти я перевівся в українську армію. Звільнився у 96-му, став адвокатом. Працював у Донецьку. Коли почалась війна, я займався волонтерством. Переїхали в Красноармійськ. Там я з початку намагався допомогти нашим військовим на блокпостах, бо в мене був досвід, допомагав усім - бо у бійців майже не було забезпечення. А потім вирішив, що маю йти на війну сам. Я вступив до лав 43-го піхотного батальону, а згодом - очолив 13-й мотопіхотний батальон Збройних сил України. У 2015-му році я вирішив - буду спілкуватись українською мовою".

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Через 25 лет после вывода по сценарию Афганистана Кремль развязал войну в Украине, и именно ростовский Донецк стал главной линией коммуникаций российских войск в Украине - именно здесь, на самой границе, шли ожесточенные бои под Изварино и Краснодоном, украинская армия пыталась перекрыть эту последнюю трассу вторжения. И жители улицы имени Игоря Ляховича слышали, как российская армия обстреливает со своей территории украинцев, и как идут российские войска на новую не объявленную войну. А украинский Донецк был захвачен российскими оккупационными силами.

Война, из которой не сделаны правильные выводы, повторяется снова и снова. В нашей войне точка еще не поставлена.

На фото - БМП 345-го парашютно-десантного полка вывозит тело убитого Ляховича из Афганистана.

Афганская война повторяется снова и снова

На фото ветеран 345-го полка, командир 13-го мотопехотного батальона ВСУ.

Афганская война повторяется снова и снова

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война Новости России СССР
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕXУЙ БЫЛО УКРОФАШИСТАМ НА ДОНЕЦК ПОЛЗТИ И ЛЕТАТЬ.
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