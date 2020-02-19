Война не закончена: Фельгенгауэр расшифровал послание Кремля Зеленскому

Бой под Золотым, начавшийся утром вторника 18 февраля, – это не наступление на Украину, а политическое давление Кремля на президента Владимира Зеленского.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал военный аналитик Павел Фельгенгауэр. По его мнению, Москве могли не понравится последние заявления Зеленского относительно окончания войны на Донбассе и она показала, кто на самом деле контролирует ситуацию.

Бои под Золотым

"Нынешняя стычка в районе Золотого – довольно серьезная, но она локальная. Это точно не прорыв к Кривому Рогу или к Запорожью. Это политическое давление на Киев и на мир в целом. Кремль показал, что Зеленский не может закончить войну на Донбассе. Хр*н тебе – закончена, сказал он. Это не в его силах и не в его возможностях: президент Украины ситуацию не контролирует, чтобы он не рассказывал об окончании войны. Объективно это правильно: нельзя закончить войну в таком порядке, если не ты сильная сторона", – заверил Фельгенгауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Валерия Соловья, нынешнее военное обострение на Донбассе со стороны России – это лишь слабое предупреждение Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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