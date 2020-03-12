Война заканчивается? Орешкин сделал громкое заявление о Донбассе

Активная фаза войны на Донбассе заканчивается, между Россией и Украиной начинается холодный мир.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, процесс становления холодного мира может длиться очень долго и занять десятилетия (полный текст блога читайте тут).

Война на Донбассе

"Прекращение военной фазы конфликта на Донбассе – реальный вариант развития событий. С обеих сторон сформировалась укрепленная линия раздела. Обстрелы продолжаются, но их уже гораздо меньше. Следующий этап – прекращение даже минимальных обстрелов. Прямая и открытая война остановлена, остается недружелюбное соседство с недружелюбными ударами и провокациями. В конце концов, и эта фаза завершается, начинается холодный мир, и он может длиться очень долго, на десятилетия. По такой схеме развиваются практически все похожие конфликты, будь то Нагорный Карабах, Абхазия, Республика Северного Кипра, конфликты в Азии и Африке", – заверил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению бывшего политзаключенного Станислава Асеева, Украина проиграла войну на оккупированном Россией Донбассе, этот регион для нее пока что потерян.

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