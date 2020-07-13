Война на Донбассе может длиться бесконечно, – Пономарев

Экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев заявил, что война на Донбассе может длиться бесконечно, поскольку пока президент России Владимир Путин жив, содержать эти регионы страна может сколько угодно.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL, отметив, что сама по себе война не закончится. Но в Кремле "хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации".

"Но в Кремле хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, они устают от санкций, которые выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите. Да, игнорировать санкции можно, они не смертельны, в России много внутренних ресурсов, но решить проблему все-таки хотелось бы", – сказал Пономарев.

По его словам, конфликт на Донбассе можно разрешить при условии, если Украина пойдет на компромиссы, приемлемые для обеих сторон.

"Так что, если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный конфликт", но не заинтересована в этом и готова к размену", – добавил бывший депутат Госдумы РФ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сказал, что в России и Украине есть силы, которые не хотят мира, потому что для них война является смыслом и источником существования.