Значит давайте говорить так.

Ситуация на Кавказе сложная. И за обеими сторонами стоят куда более мощные интересы. Баку поддерживается Эрдоганом в Турции, которая пока всё ещё в НАТО. Хотя я практически уверен, что никто её защищать не пойдёт после всех последних перлов из правительства Эрдогана.

Ереван имеет мощную поддержку в Москве у Путина. И Путину не нужно решение проблемы между армянами и азербайджанцами. Ему может не нужна активная война там, но ему нужна бесконечная гниющая язва, где ни одна сторона не имеет выигрыша и потому смотрят на поддержку, а кто её окажет больше.

Столкновение Турции и России, если будет, то даже с огромными жертвами закончится в пользу русских, так как они имеют куда больше резервов и возможностей. Да и солдат не жалеют. Тем более, что Трамп, не сделает ничего против Путина и его ходов. А Конгресс – ну не объявит же он войну в защиту такого как Эрдоган. Ноль шансов на такое.

Потому я жду затяжного конфликта, если в ближайшее время стороны не сядут за какой-то стол переговоров и не договорятся.

Плюс косвенно интересы Москвы в Сирии нужно учитывать – опять таки, Путину нужен там мир относительный, а как я уже много раз писал – Иран этого мира там не хочет и готовится к войне с Израилем. Ассад же предельно слаб, ничего сам решить не может и потому висит на Путине, как балласт. Турция Ассада очень не любит и фактически поддерживает все джихадистские группы сопротивления в районе Идлиба и вдоль границы. Так чтобы вы не очень обольщались на данный момент – среди повстанцев против Ассада там, западных либералов нет, а вот групп типа Аль-Кейды и похожих, под разными флагами и названиями, полным полно.

И именно из Турции туда идёт оружие и поддержка. И наоборот правительство и режим Ассада, поддерживается всеми национальными и религиозными меньшинствами региона и конкретно Сирии: от христиан ассирийцев, до армян, до несторианцев, до изидов, до алавитов, до греков. Потому не любая демократия, или вообще не демократия, нужна в Сирии, где при возможной демократии к власти официально придут те радикалы сунниты, кто поддерживал Даеш или на крайняк Аль-Кейду и эти самые меньшинства покромсают в мелкий винегрет.

Наконец особняком стоит Израиль, который имеет очень широкие и дружественные контакты с Баку, поставлял и будет поставлять туда оружие, технологии и боеприпасы. Учитывая то, что Израиль, услугами Трампа, добился серьёзного дипломатического прорыва среди умеренных режимов арабов суннитов в Персидском Заливе, то как бы понятна роль Израиля и в Баку, где сильны именно самостоятельные мнения, а не под воздействием Тегерана. Алиев не должен и не хочет ссорится с Ираном, но и быть пешкой в большой игре Ирана тоже не желает. Тем более, что Иран тоже поддерживает Армению. Одновременно, к слову, Армения на сегодня, одна из самых антисемитских стран, что можно себе представить. Это для меня предельно странное поведение от армян, зная общие моменты преследований и страданий, в истории обоих народов, но это факт.

И как момент понимания региона – демократия в данном регионе, это оксюморон, который доказанно плохо работает и приводит к власти не западно либеральное общество из местных кадров, а скорее местную Улему или исламское духовенство. Так получилось в Ираке, Газе, Египте – до последнего переворота военными. Так вот-вот будет в Афганистане, где Талибан получит большинство голосов. И потому крики и истерики из понимания, что кровь из носа нужно поддерживать именно демократическую Армению, по сравнению с мягкой диктатурой Алиева, несколько близоруки, на самый поверхностный взгляд. Алиев, явно не западный человек, но у него относительно западный режим и менять его на духовенство или бесконтрольный хаос, где выиграет только одна Россия, нам явно не нужно. А раз так, вся наша панацея с демократией, любой ценой, это для очень мало понимающих в realpolitik мечтателей.

Потому сложился следующий расклад стран участников и поддержантов разных сторон.

1. Сторона Армении. Армения, Россия, Иран, Сирия, частично шиитский Ирак, курдские группы в Турции, Ираке, Иране. Различные армянские общины во Франции, Австралии и самая крупная в США в Калифорнии, где армяне держат очень серьёзные интересы, банки и деньги. Одновременно учитываем, что Трамп гласно/негласно, но на стороне Путина или скажем, не выступит против Путина, а значит де-факто косвенно, но за армяно-российские интересы. Различные демократические страны и интеллигенция этих стран, также на армянской стороне, пусть не очень серьёзно, но тем не менее.

2. Сторона Азербайджана. Азербайджан, Турция, некоторые режимы Центральной Азии. Косвенно Израиль, без согласования и контактов с Турцией – сами по себе. Также косвенно суннитские режимы арабских шейхов в заливе, Египет и т.д. Украина поддерживает Азербайджан и потому что сравнивает отжатый Крым с отжатым Карабахом и также потому что Армения пророссийская территория.

Моё личное мнение, было и будет: Карабах – азербайджанская территория. Но там нужен какой-то очень особый, очень нежный и продуманный, под международным наблюдением режим, учитывающий национально этнические особенности, кровавую историю последних 200 лет и также экономическую бедность и разруху всего этого региона в центре Закавказья. И путь к решению – только за столом переговоров, уступок и компромиссов.

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