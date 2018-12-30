Воевал на Донбассе? Убийца-попутчик BlaBlaCar сделал громкое признание

Россиянин Виталий Чикирев, который был задержан по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, признался в совершении преступления.

Как передает "Лента.ру", 29-летний мужчина по итогам допроса в следственном отделе Москвы дал признательные показания, рассказав, что спланировал убийство заранее, забронировав на сервисе BlaBlaCar с фальшивых аккаунтов все места в машине жертвы.

"Убийство совершено в Подмосковье, сейчас в Серпуховском районе несколько оперативно-следственных групп ищут тело погибшей", — уточнил источник.

Виталий Чикирев mk.ru

Сообщается, что после убийства Чикирев выбросил тело и на автомобиле поехал в Ярославль, где у него живут жена и любовница. Изначально он хотел продать авто за запчасти, но бросил его в городе, когда узнал о розыске.

Затем мужчина с помощью того же сервиса поиска попутчиков приехал к родственникам во Владимир, где скрывался у знакомого, и накануне решил сбежать в Нижний Новгород. Но автомобиль был остановлен в районе города Гороховец нарядом ДПС и оперативниками местного отделения уголовного розыска. На его поимку правоохранителям понадобилась целая неделя.

По данным "МК", ранее Чикирев служил в горячих точках и проходил спецподготовку. Он является отцом двух несовершеннолетних сыновей, состоял в так называемом "Боевом братстве" и имеет кличку "Чекист" из-за способностей конспирировать деятельность.

Отметим, "Боевое братство" активно поддерживает террористов "Л/ДНР", в том числе и финансово. Вероятно, что убийца мог также воевать против Украины на Донбассе.

Виталий Чикирев mk.ru

Ирина Ахматова vk.com/ЧП Тула

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.