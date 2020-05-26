Военный вертолет разбился в России: пассажиры погибли

Тимур Григоренко Новости России 06:13, 26.05.2020 Обновлено: 06:33, 26.05.2020

В России военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту "Угольные Копи" в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

На борту было четыре человека, которые погибли при крушении, сообщает Телеграм-канал 112.

"У вертолёта произошли технические неполадки в результате испытаний после технического обслуживания. После жесткой посадки судно загорелось. Борт принадлежит базе Дальней авиации", – говорится в сообщении.

На Чукотке разбился военный вертолет Ми-8
На Чукотке разбился военный вертолет Ми-8

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе подмосковного города Клин 19 мая разбился вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. В результате крушения погиб весь экипаж в составе трех человек,

Комментировать
Новости России

Смотрите также

В США спрогнозировали наступление на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Украинская игра о захвате Москвы Гитлером наделала шуму в России

Фильмы СССР: секрет популярности "Афони"

На Киевщине расформировали отдел полиции: копов подозревают в изнасиловании

"Будет ненавидеть": ветеран АТО назвал ошибку украинцев в скандале с Усиком и Ломаченко