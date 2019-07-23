Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Военный самолет России ворвались в Южную Корею: истребители открыли огонь

30.1т Читать материал на украинском

Самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство Ренхап. Сообщается, что военный самолет России дважды находился в воздушном пространстве Южной Кореи.

Новости
Самолеты США и России "сцепились" возле Крыма: видео опасного инцидента

Инцидент случился над Японским морем. Всего самолет пробыл в над Южной Кореей шесть минут.

Иллюстрация

Иллюстрация

Военное обозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее истребители Путина и НАТО встретились в небе. Российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Южная Корея
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
13
22
Смешно
11
Интересно
7
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
"Военный самолет России ворвались в Южную Корею" - и получили "по зубам" )))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Лелека Лариса
Лелека Лариса
Воно вже не знає як себе показати щоб про нього не забули .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ольгинские по команде ухватились за свои стрючки..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel