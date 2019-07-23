Военный самолет России ворвались в Южную Корею: истребители открыли огонь

Самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство Ренхап. Сообщается, что военный самолет России дважды находился в воздушном пространстве Южной Кореи.

Инцидент случился над Японским морем. Всего самолет пробыл в над Южной Кореей шесть минут.

Иллюстрация Военное обозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее истребители Путина и НАТО встретились в небе. Российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

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