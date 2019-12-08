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8 декабря • обновлено в 19:14
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Военные корабли Путина попали в серьезную передрягу в море: что случилось

2.8т
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В Норвежском море российские большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и десантный "Кондопога" попали в пятибалльный шторм.

Как сообщает "РИА Новости", скорость ветра превышает 20 метров в секунду. По последним данным, корабли движутся в направлении Северного моря.

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Военные корабли Путина попали в серьезную передрягу

Военные корабли Путина попали в серьезную передрягу

Иллюстрация

"Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе", – отметили в Северном флоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре текущего года Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, который вошел в акваторию Черного моря.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У ка-к-лов у причала тонут, консервные банки.
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашенки такого небыло! ))))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну что тут скажешь! Конечно, с точки зрения ВМС ВСУ пятибальный шторм- это смертельная передряга и неминуемая гибель УкрФлота!
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Юг Руси
Юг Руси
Kuksov Micha, УкрОфлота
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Kuksov Micha, ты и во флоте гигиенический тампон?
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