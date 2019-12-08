Военные корабли Путина попали в серьезную передрягу в море: что случилось

В Норвежском море российские большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и десантный "Кондопога" попали в пятибалльный шторм.

Как сообщает "РИА Новости", скорость ветра превышает 20 метров в секунду. По последним данным, корабли движутся в направлении Северного моря.

Военные корабли Путина попали в серьезную передрягу Иллюстрация

"Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе", – отметили в Северном флоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре текущего года Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, который вошел в акваторию Черного моря.

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