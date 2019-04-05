Военную базу России сняли с воздуха: опубликовано видео

Россия впервые показала новую военную базу закрытого типа "Северный клевер", расположенную в Арктике.

На секретном ранее объекте удалось побывать журналистам главных российских телеканалов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что военный городок полностью автономен, при этом все корпуса соединены друг с другом. Основные задачи "Северного клевера" – обеспечение противовоздушной обороны, а также ликвидация экологического ущерба.

Пресс-служба Минобороны РФ

Скриншот из видео

База "Северный клевер" располагается на острове Котельный, который входит в архипелаг Новосибирских островов (Якутия). Комплекс рассчитан на 250 человек. Возле базы находится военный аэродром "Остров Котельный".

Как сообщал,OBOZREVATEL ранее в России провели заседание Научно-технического совета Росгвардии, на котором похвастались новинками вооружения. В выставке приняли участие около 80 предприятий.

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