Водитель автобуса вслед за уборщицей победил на выборах в России. Фото

Водитель автобуса Сергей Давыденко выиграл выборы на пост главы Сусанинского района Костромской области.

Мужчина решил взяться за изменение команды администрации, пишет Regnum.

"В администрации района сформирована хорошая команда, там есть специалисты, которые справляются со своими задачами. После вступления в должность я посмотрю, что и как. Чистить команду, на мой взгляд, необходимо буквально немножко, точечно. Делать это надо аккуратно, чтобы не навредить работе администрации", – рассказал он агентству.

Водитель автобуса Сергей Давыденко выиграл выборы в Костромской области. Фото regnum.ru

Давыденко также заявил, что первоочередными проблемами района являются начало отопительного сезона, сотовую связь и водоснабжение. После вступления в должность он намерен заняться этими вопросами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чухломском районе России уборщица Марина Удгодская, которая была подставным кандидатом на выборах, стала главой местного сельского поселения. Женщина рассказала, что не знает о своих новых обязанностях на посту главы поселка.