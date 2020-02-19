"Вода в ведрах и туалет на улице": дочь Пескова разгромили из-за "мажорной" жизни

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, почему не считает обучение во Франции "мажорным".

По ее мнению, так рассуждать – как "минимум абсурдно". Свое объяснение она опубликовала на странице в Instagram.

"На бакалавриате я отучилась во Франции в обычной бизнес школе, куда поступить было не так уж сложно (разумеется, зная язык, а этого за деньги не купишь). И никакие "связи" мне в этом не помогли. Да, обучение было платным, и я прекрасно понимаю, что многие не могут себе этого позволить, но что теперь, не использовать возможности, которые у тебя есть, потому что кого-то это может вывести из себя?" – разглагольствовала девушка.

Елизавета Пескова

По ее словам, во Франции учится много русских студентов из разных семей с самым разным финансовым положением.

"Что касается магистратуры МГИМО – учиться там может абсолютно любой старающийся и способный человек. Например, на моем факультете МО учатся очень образованные и невероятно способные ребята", – писала в сети дочь Пескова.

Елизавета добавила, что если у человека есть "сила воли, то у него все получится". При этом ей в комментариях написали, что она лишь оправдывается в своих постах и живет в "своей реальности".

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"Весь дневник построен на оправданиях и попытках доказать что-то", "Лиза, к сожалению реальность иногда более сложная штука, чем кажется на первый взгляд. У "бедных" студентов есть факторы, которые часто не учитываются", "Вы написали, язык за деньги не купишь, но среднестатистический репетитор стоит 1500 и таких часов нужно очень много для владения языком, разве я не права?" – писали в сети.

При этом в комментариях упоминали, что у обычной российской семьи нет таких доходов, чтобы отправить ребенка на обучение за границу.

"Чтобы ребенок учился за границей совокупный доход родителей должен быть 500-700 т.р. в месяц. Помимо расходов на жилье, еду, жизнь ребенка там, нужны огромные вливания до отъезда. Репетиторы, школы типа Brookes Moscow и т.д. Кто это себе может позволить? К сожалению 1% населения нашей страны. Или и того меньше", "В некоторых уголках России не то что интернета нет, там до сих пор воду из колонки ведрами таскают и туалет на улице", – негодовали в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Пескова угодила в скандал из-за "беспредела в России.

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