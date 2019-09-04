"Во рту откушенный палец, ноги связаны": всплыли жуткие подробности гибели группы Дятлова

Глава туристической группы Игорь Дятлов, который погиб вместе со студентами в 1959 году на перевале на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905, перед смертью был связан.

Также ссадины на его руках свидетельствуют о том, что Дятлов, вероятно, от кого-то отбивался. Сюжет с места трагической и загадочной гибели публикует видеоагентство Ruplty.

"Ссадины образовались в результате того, что ноги были чем-то связаны. Были какие-то кандалы, либо же они были связаны веревкой, которая на холоде обледеневает", – рассказал журналистам эксперт.

По его словам, травмы были обнаружены в области голеностопного сустава возле обеих лодыжек. Также ссадины обнаружены на тыльной стороне ладони.

Скриншот Перевал Дятлова

"Это значит, что он ударял руками об что-то либо об кого-то. Судя по всему, была драка", – добавил эксперт.

Также стало известно, что у одного из участников экспедиции во рту был откушенный палец.

"Он откусил себе палец от невыносимой боли и тут же погиб", – сообщил один из расследователей трагической гибели.

Он добавил, что участников экспедиции могли подвешивать за ноги и поджигать.

Скриншот Перевал Дятлова

Роковая экспедиция: что случилось с тургруппой Игоря Дятлова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась новая версия гибели группы Дятлова. Они якобы слышали голоса и видели ангелов.

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