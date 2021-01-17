"Внуково" о прибытии Навального: мы достойно встречали самолеты из Германии еще в 1941-м

Аэропорт "Внуково" пообещал достойно встретить самолет с оппозиционером Алексеем Навальным, который должен прилететь из Германии около 17:00.

В Twitter "Внуково" появилось сообщение о том, что в этом году аэропорту исполняется 80 лет, и он "уже многое повидал и пережил".

"Мы достойно "встретили" самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м", – говорится в сообщении.

Тем временем, по данным Telegram-канала Baza, перед приездом Навального во "Внуково" ввели новое правило – попасть внутрь здания можно только при наличии билета, подтверждающего, что вы действительно направляетесь на рейс.

В аэропорту будут дежурить несколько подразделений полиции. Их разделят на три группы:

Группа задержания. Эти полицейские должны оперативно реагировать на любые действия участников встречи Навального. Приказано сразу задерживать нарушителей, даже мнимых. Исключение делается только для людей пожилого возраста – их предписывается задерживать в последнюю очередь и обращаться с ними максимально аккуратно и человеколюбиво. Группа вытеснения. Эти полицейские должны оперативно выдвигаться в любую точку аэропорта, где могут скапливаться люди, встречающие Навального, и максимально эффективно их оттеснять и разгонять в стороны. Группа резерва. Это 30 сотрудников полиции, которые будут просто сидеть и ждать чего-то экстраординарного, готовые сразу выдвинуться в любую точку аэропорта.

В общей сложности, Навального будут встречать больше 100 полицейских. Их запирают в автобусах почти до самого времени прилета. Отлучаться в туалет будет запрещено, всех сотрудников отдельно об этом предупреждают.

Кроме того, сотрудникам, которые будут работать сегодня во "Внуково", рекомендовали взять с собой противогазы.

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