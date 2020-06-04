Вместо сайры – просроченная селедка: в детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками

Антон Малиновский Новости России 19:05, 4.06.2020 Обновлено: 19:20, 4.06.2020

В детских садах российского города Кронштадт в сухпайках выдали просроченные консервы с переклеенными этикетками.

Как сообщает сайт "Подъем", 1 июня родители воспитанников получили консервы сайры. Однако как оказалось, внутри была другая рыба – сельдь, к тому же, судя по дате изготовления, просроченная.

"Под этикеткой были обнаружены следы старой этикетки, в самой банке – бурда с запахом сельди. Срок годности у них не более двух лет, а произведены консервы, судя по банке, 18.04.18", – передает издание слова одной из родителей.

Судя по её словам, о проблеме знает администрация города – там пообещали во всем разобраться. Изданию в администрации сообщили, что совместно с правоохранителями уже проводят проверку.

"В детсаду сказали принести банки обратно для отправки на экспертизу. Пайки с такой рыбой выдали почти во всех садах Кронштадта", – рассказала родительница.

В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками
Подъем
В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками
Подъем
В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками
Подъем

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Перми (Россия) в детском саду из-за отсутствия кроватей дети вынуждены были спать на полу, вследствие чего некоторые воспитанники заболели коклюшем.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

"В наших венах бурлит кровь предков": в ВСУ запустили патриотичный флешмоб

Пресс-секретарь Зеленского Мендель за год заработала почти миллион

"Мы за 6 лет уже отбоялись": Резников озвучил резкую позицию по воде для Крыма

Рада приняла закон о "ворах в законе": нардепы "заслушали" криминальных авторитетов

Никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его: в Израиле пришли к неожиданным выводам