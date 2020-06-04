Вместо сайры – просроченная селедка: в детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками

В детских садах российского города Кронштадт в сухпайках выдали просроченные консервы с переклеенными этикетками.

Как сообщает сайт "Подъем", 1 июня родители воспитанников получили консервы сайры. Однако как оказалось, внутри была другая рыба – сельдь, к тому же, судя по дате изготовления, просроченная.

"Под этикеткой были обнаружены следы старой этикетки, в самой банке – бурда с запахом сельди. Срок годности у них не более двух лет, а произведены консервы, судя по банке, 18.04.18", – передает издание слова одной из родителей.

Судя по её словам, о проблеме знает администрация города – там пообещали во всем разобраться. Изданию в администрации сообщили, что совместно с правоохранителями уже проводят проверку.

"В детсаду сказали принести банки обратно для отправки на экспертизу. Пайки с такой рыбой выдали почти во всех садах Кронштадта", – рассказала родительница.

В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками Подъем

В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками Подъем

В детсады России поставили консервы с фальшивыми наклейками Подъем

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Перми (Россия) в детском саду из-за отсутствия кроватей дети вынуждены были спать на полу, вследствие чего некоторые воспитанники заболели коклюшем.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.