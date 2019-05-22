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/Новости России

Вмешали даже Трампа: Пионтковский рассказал об успехах Москвы по возвращению Донбасса Украине

6.6тЧитать материал на украинском

Москва провела большую операцию в США – президенту страны Дональду Трампу внушили, что во всех его проблемах в деле "рашагейт" виновата Украина и его позиция в ее отношении должна быть более жесткой.

Поэтому Трамп активизировал свою пропутинскую деятельность, что создает благоприятные возможности для Москвы навязать Киеву и новым властям свою интерпретацию Минских соглашений — вернуть Донбасс на условиях России, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Андрей Пионтковский.

"Позиция Трампа уже отразилась в оскорбительно-низком уровне делегации США на инаугурации Зеленского. Так что Москва принялась за свою первоначальную задачу втолкнуть "Л/ДНР" как раковую опухоль в политическое тело Украины. А из недострелянных российскими спецслужбами бандитов сделать уважаемых украинских политических деятелей, блокирующих любое нежелательное политическое движение Украины", — считает Пионтковский.

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

belprauda.org

Политолога также настораживает позиция президента Зеленского в отношении России, в которой, по его словам, проглядывается тенденция к сдаче определенных внешнеполитических позиций Украины.

Новости
Путин побеждает

"В своей инаугурационной речи он ни разу не употребил слова "российская агрессия", что довольно странно для президента страны, которая этой агрессии подверглась. Возникает масса вопросов в Украине, в Москве и во всем мире – ху из мистер Зеленский? В этом ключе невозможно требовать от пропутинского Трампа, чтобы бы он был более проукраинским, чем сами украинцы и новоизбранный президент", — считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инностранных дел России Сергей Лавров сделал Владимиру Зеленскому предложение по Донбассу и обмену пленных по принципу "всех на всех".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренности
Персоны
Андрей ПионтковскийДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости РоссиивойнаНовости Донбасса
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D Natali
D Natali
Зе и команду если сдаст позиции путлеру вынесут кака и януковича.Не даром он свой бизнес в рашке не прикрыл.Если єто будет правдой то не завидую и Коломойскому.Может потерять все
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