Вмешали даже Трампа: Пионтковский рассказал об успехах Москвы по возвращению Донбасса Украине

Москва провела большую операцию в США – президенту страны Дональду Трампу внушили, что во всех его проблемах в деле "рашагейт" виновата Украина и его позиция в ее отношении должна быть более жесткой.

Поэтому Трамп активизировал свою пропутинскую деятельность, что создает благоприятные возможности для Москвы навязать Киеву и новым властям свою интерпретацию Минских соглашений — вернуть Донбасс на условиях России, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Андрей Пионтковский.

"Позиция Трампа уже отразилась в оскорбительно-низком уровне делегации США на инаугурации Зеленского. Так что Москва принялась за свою первоначальную задачу втолкнуть "Л/ДНР" как раковую опухоль в политическое тело Украины. А из недострелянных российскими спецслужбами бандитов сделать уважаемых украинских политических деятелей, блокирующих любое нежелательное политическое движение Украины", — считает Пионтковский.

Андрей Пионтковский belprauda.org

Политолога также настораживает позиция президента Зеленского в отношении России, в которой, по его словам, проглядывается тенденция к сдаче определенных внешнеполитических позиций Украины.

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"В своей инаугурационной речи он ни разу не употребил слова "российская агрессия", что довольно странно для президента страны, которая этой агрессии подверглась. Возникает масса вопросов в Украине, в Москве и во всем мире – ху из мистер Зеленский? В этом ключе невозможно требовать от пропутинского Трампа, чтобы бы он был более проукраинским, чем сами украинцы и новоизбранный президент", — считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инностранных дел России Сергей Лавров сделал Владимиру Зеленскому предложение по Донбассу и обмену пленных по принципу "всех на всех".

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