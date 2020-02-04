"Власть вытерла ноги": в России рассказали, как Путин создает "фашизм"

Президент РФ Владимир Путин меняя конституцию России затеял гибридную перестройку в стране.

Такое мнение в блоге на "Эхо Москвы" высказал российский правозащитник Лев Пономарев.

По его мнению, предложения Путина противоречат фундаменту конституции страны. К тому же имеется ряд нарушений, которые заметили юристы.

"Власть вытирает ноги о конституцию. Поэтому очевидная задача гражданского общества – противодействовать принятию этих поправок в той форме, в которой они предложены. Само немотивированное внесение поправок в Конституцию создает напряжение в обществе. В движение пришли разные силы – и те, кто настроен на развитие демократии в стране, и те, кто настроен на фашизацию страны", – написал он.

Пономарев подчеркнул, если правки примут, что это существенно ограничит права Конституционного суда, возможность обращения в ЕСПЧ, полномочия местного самоуправления и др. – а значит, права и свободы россиян.

Правозащитник добавил, что гражданам РФ нужно объединиться, что сохранить в стране: сменяемость власти, разделение властей, сохранение основных прав и свобод граждан, светский характер государства.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин объявил о начале конституционной реформы. Он заявил, что не считает принципиальным требование о невозможности баллотироваться на пост президента более двух сроков подряд.

Украинские политики и журналисты также считают, что президент РФ начал подготовку к переформатированию власти, чтобы сохранить свой статус после окончания каденции в 2024 году.

Журналист Роман Цимбалюк считает, что заявление Путина о том, что изменения в конституцию РФ должны закрепить ее превосходство над международными договорами, свидетельствует о его амбициях возродить СССР.

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